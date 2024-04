Escándalo de Christian Horner sí saldrá en la serie de la Fórmula 1 en Netflix

Christian Horner no la ha pasado bien en la actual temporada, luego de que se desató un escándalo en su contra, al darse a conocer unas acusaciones de una trabajadora, que lo señaló por acoso.

Sin embargo, fue absuelto, por lo que Red Bull Racing decidió mantenerlo en su puesto y sigue como el director de la escuderia.

Escándalo de Christian Horner estará en la sexta temporada de ‘Drive to Survive’

Pero en las últimas horas se volvió a abrir el tema, luego de que se dio a conocer que todo el escándalo será parte de la sexta temporada de ‘Drive to Survive’, el programa que revela el detrás de lo que sucede en la Fórmula 1.

De acuerdo a lo dicho por James Gay-Reese, quien funge como productor ejecutivo de la serie, se tratará este tema, que fue se trato como delicado en el Gran Circo.

“Sí, tendremos que referirnos a ello de alguna forma. Y todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo -a nosotros y a Netflix- para que podamos dormir por la noche con las decisiones que hemos tomado”, relató.

Horner está enterado de que se tocará el tema de su problema

El propio Horner sabe que se tocará este tema en la próxima temporada del programa, que estaría llegando a la plataforma al finalizar la Temporada 2024. Recordemos que la última fecha de esta campaña será el 8 de diciembre, en el Gran Premio de Abu Dabi.

“Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía. Todo depende de cómo evolucione el caso. No sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no le desearía a nadie lo que ha pasado, hablé con él y Christian me dijo ‘todo es culpa tuya’”, comentó el productor.