“Es la peor contratación del torneo”: Oswaldo Sánchez revienta a Piero Quispe

Piero Quispe no ha rendido como se esperaba en Pumas. Mexsport (Carlos Zepeda)

Piero Quispe llegó a Pumas como el mejor jugador de la Liga Peruana y tras ser campeón con el Universitario Deportes, por lo que ilusionó a muchos aficionados auriazules.

Sin embargo, el rendimiento del jugador no ha sido el esperado, ya que no es titular en el esquema de Gustavo Lema e incluso no vio actividad en el juego ante Cruz Azul.

Oswaldo Sánchez revienta a Quispe

Por consecuencia, el centrocampista peruano ha recibido infinidad de críticas y ahora fue el exportero mexicano Oswaldo Sánchez, quien arremetió contra el jugador, a quien calificó como el peor fichaje del Clausura 2024.

“Lo de Piero Quispe en Pumas es inadmisible. No tiene ni goles ni asistencias, si a caso una por ahí. Es la peor contratación del torneo”, mencionó durante una transmisión de TUDN previo al duelo entre Pumas y la Máquina.

Es importante mencionar que el futbolista de 22 años tiene contrato con los auriazules hasta diciembre de 2026. De momento, ha jugado 10 partidos en los que suma un total de 717 minutos, aunque no ha colaborado con goles ni asistencias.