Nayeli Rangel sufre brutal golpe en el rostro

Puebla y Tigres se enfrentaron en la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, pero el duelo quedó marcado por el brutal golpe que se presentó entre Eileen Martínez y Nayeli Rangel, más allá del escandaloso resultado que terminó 6-0 a favor de las regias.

Al minuto 48, las felinas atacaban a las locales y en un tiro libre, ambas jugadoras buscaban el balón. Rangel alcanzó a rematar con la cabeza y Martínez al llegar tarde, terminó por contactar en el rostro a su rival.

La jugadora del Puebla inmediatamente quedó tendida en el campo, por el golpe en la cara, mientras que Nayeli se mantuvo de pie unos segundos, pero agarrándose el rostro con un gesto notorio de dolor, hasta que finalmente se sentó en el césped.

🚨 ¡¡ALARMAS ENCENDIDAS!!🚨



Fuertísimo golpe entre Nayeli Rangel y Eileen Martínez 🏥😨



❌ ¡Y se armó la bronca en la cancha porque alguien se reía de lo ocurrido! : "NO ES DE RISA, QUE TE PASE A TI PARA REÍRNOS"#EnfranjadasxFSMX pic.twitter.com/8CMpAaRNAZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 1, 2024

Ambos elementos fueron atendidos por los cuerpos médicos. Eileen pudo continuar jugando; sin embargo, Rangel tuvo que ser trasladada a un hospital para ser evaluada.

Hasta el momento, Tigres Femenil no ha proporcionado más información sobre la atacante, pero al parecer podría haber sufrido una fractura, pero habrá que esperar el reporte oficial, por lo mientras la jugadora permanecerá en Puebla.

Críticas a la Liga MX Femenil

Milagros Martínez, entrenadora de Tigres, habló en conferencia de prensa después del partido y criticó que el protocolo de atención médica de la Liga MX Femenil, tras lo sucedido a su jugadora, Nayeli Rangel.

La española apuntó que no era posible que los paramédicos ingresaran al campo sin la camilla, además de que no era posible de que no hubiera un carro de asistencia médica en el estadio.

“Ha sido todo muy desordenado, no sabíamos bien que estaba pasando, si estaba grave o no, pero parecía que sí. Al final a todos se nos llena la boca de decir que esta es una de las mejores ligas del muno y lo reconozco y lo pienso y lo creo así”, dijo en tono molesto.

“No sé si hay obligación o no de hacerlo, de tener el carrito o no tener, pero no hay nada por encima que la integridad de una jugadora, ya sea de un equipo o del otro, del cuerpo arbitral o de alguien que esté en las gradas, teneos que priorizar eso”, agregó

Sobre el estado de salud de Rangel solo se limitó a decir. “No hemos sabido mucho del Nayeli, le están haciendo pruebas ahora mismo, sabemos que ha sido algo importante, pero no me quiero aventurar , no soy doctora para decir lo que tiene, cuando todavía no tenemos el reporte oficial”.