“No somos favoritos”: Fernando Ortiz ve superior al Inter de Miami sobre Rayados

Fernando Ortiz vs Inter de Miami

A pesar del gran plantel con el que cuenta Rayados, el técnico del equipo albiazul, Fernando Ortiz, no se piensa favorito sobre el Inter de Miami de Lionel Messi, debido a todas las figuras con las que cuenta el club de la MLS.

En conferencia de prensa, previo al partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, el estratega argentino especificó que la presencia de Messi será determinante para planear un esquema de juego, sin embargo esa no es su única preocupación.

🗣️ "Messi el mejor de los tiempos"



Fernando Ortiz aseguró que con o sin Messi, Rayados tiene que buscar la siguiente ronda.



Para el entrenador rayado, además de Messi, el Inter de Miami cuenta con figuras determinantes a nivel mundial que pueden cambiar el rumbo en un partido debido a su calidad comprobada, pero mostró su total apoyo en sus jugadores para nulificarlos.

“No solamente los jugadores de nombre, me preocupa todo Miami, no solo un nombre, Miami es un equipo interesante, en una instancia como nosotros. Esos jugadores han demostrado a nivel mundial, pero todos me prepocupan. No creo que seamos favoritos, será muy parejo, se puede definir en detalles. Si juega o no Leo será determinante, pero confío en mis jugadores”.

Rayados primero abre la eliminatoria en Miami este próximo miércoles en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México. Se espera que hasta el último momento se confirme o no si Messi juega este duelo.

La misión de la pandilla será sacar un resultado a favor de Estados Unidos para encarar la vuelta de la llave con todo a su favor en el Gigante de Acero que contará con una entrada espectacular a tener asegurado un lleno absoluto.