¿Javier Aguirre regresa a la Selección mexicana? El Vasco contesta de forma contundente

El entrenador mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre salió a desmentir los recientes rumores que lo vinculaban nuevamente con la dirección técnica de la Selección Mexicana asegurando que no ha tenido contacto con representantes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para una posible tercera etapa al frente del Tri.

Aguirre, actualmente al mando del Mallorca en España, expresó su sorpresa ante las especulaciones que lo situaban como candidato para dirigir al equipo nacional mexicano, durante una conferencia de prensa, afirmó que la última vez que tuvo contacto con la federación fue en una reunión con Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, y Ryota Nishimura, asistente de Jaime ‘Jimmy’ Lozano, el actual técnico del equipo.

Javier Aguirre Javier Aguirre enfrentó al Barcelona en La Liga (Alex Caparros/Getty Images)

El entrenador aprovechó la ocasión para abordar temas relacionados con el desarrollo del futbol en México, destacando los problemas de formación de jóvenes talentos en el país. El ’Vasco’ resaltó la importancia de una educación integral para los jugadores, tanto en el aspecto técnico como en el mental, y señaló que es necesario un cambio de mentalidad en el futbol mexicano para impulsar un desarrollo más exitoso del deporte.

En contraste con su experiencia en España, donde dirige al Mallorca, Aguirre mencionó la falta de un enfoque riguroso en la formación de los jugadores en México, especialmente en lo que respecta a su dedicación y disciplina fuera del terreno de juego.

Otro nivel de profesionalización

“Estamos exigiendo demasiado cuando nosotros mismos no ayudamos en esa formación. Sé que no es fácil, pero los tienes que educar. Aquí en España no pierdo tiempo en la educación de un jugador. Saben que es su profesión las 24 horas del día” y agregó que es fundamental inculcarles el profesionalismo a los jugadores desde las categorías inferiores.

Si bien Aguirre no negó su disposición a dirigir nuevamente a la Selección mexicana si fuera convocado, también reconoció que actualmente respeta el proceso que tiene Jaime Lozano al frente del equipo. Sin embargo, dejó claro que si fuera llamado, estaría gustoso de aceptar el reto. Asimismo, destacó la necesidad de implementar cambios en la formación de jugadores y entrenadores en México para alcanzar un mayor nivel de competitividad a nivel internacional.