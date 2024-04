“Este año no me quiso ningún equipo mexicano”: Luis Suárez

Luis Suárez es uno de los grandes delanteros del futbol mundial y este año se incorporó al Inter de Miami, para jugar con Lionel Messi; sin embargo, el uruguayo reveló que tuvo la opción de jugar en la Liga MX, aunque no este año.

“Este año no me quiso ningún equipo mexicano, el año pasado sí, pero la ilusión de volver a juntarme con compañeros y venir a un club que el año pasado ganó su primer título, hacerlo crecer, ganar títulos, eso es lo que me dio ganas de venir, disfrutar un futbol que para mí era nuevo y lo estoy disfrutando, lo que falta es concretarlo con ganar cosas”, declaró en conferencia de prensa.

El Pistolero salió del Nacional de Uruguay a finales del 2022 y en ese momento trascendió que el Cruz Azul buscó al atacante charrúa; pero terminó por decidirse por el Gremio de Brasil, donde permaneció un año, para finalmente reunirse con Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en Miami, después de que coincidieron en el Barcelona.

Luis Suárez habló sobre el interés que tuvo @CruzAzul en él hace un año…



Suárez está viviendo su primera experiencia en la MLS y señaló que la liga estadounidense no es fácil como muchos piensan. “Confirmé lo que muchos decían, que no era una liga fácil como lo ve todo mundo, todos los rivales te compiten de igual a igual, todos quieren ganar, un torneo con buenos jugadores, están llegando jóvenes con gran talento, jugadores vigentes con ganas de querer ganar y me sorprendió”, agregó.

Luis Suárez está contemplado para jugar con el Inter Miami ante los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro de ida se disputará este miércoles 3 de abril en el Estadio DRV PNK.