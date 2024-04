Canelo Álvarez arremete contra Óscar de la Hoya: “Solo habla estupideces”

La novela entre Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya parece encontrarse en su punto más alto debido a que ambos personajes nuevamente son partícipes del mismo evento. Previo a que el pugilista y Jaime Munguía choquen guantes el próximo 4 de mayo, ha caído en un intercambio de declaraciones con su expromotor, siendo la más reciente aquella en la que el tapatío tacha las palabras del Golden Boy de estupideces.

Fue en una entrevista para el medio LA Times en español que el indiscutido de peso supermedio decidió romper el silencio y sincerarse sobre las palabras de De la Hoya, quien comentó que la conferencia previa a la pelea en la T Mobile Arena de Las Vegas, había sido tan aburrida como las peleas que protagoniza Álvarez en las 168 libras.

“Imagínate, si no tiene el valor para decirlo ahí mismo en la conferencia de prensa. Y luego, si su peleador, Jaime Munguía, está en esa pelea y él diciendo y promoviendo de esa manera una conferencia con su peleador, creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida y eso es lo que es Óscar. Óscar se basa nada más en hablar estupideces y por eso le prestan atención, pero él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces”, comentó.

La respuesta contrastó bastante con su mención al tema de la elección de su rival, en donde aseguró que luego de su largo recorrido en el ring, él puede hacer lo que él quiera, ya que ha peleado con grandes personajes del gremio y a todos les ha ganado a pesar de las críticas dejando de lado a los detractores.

“Siempre he peleado con los que dicen que no. Estoy en una posición que me he ganado a base de esfuerzo y peleas. Si ves mi carrera he peleado con muchos salones de la fama, con invictos, con campeones, en 13 años he peleado puros campeonatos mundiales. Entonces estoy en una posición en la que yo puedo hacer lo que quiera porque no les doy gusto con nada”, señaló.