Carlos Hermosillo casi echa a perder su carrera por enamorarse de una actriz

Carlos Hermosillo es uno de los grandes delanteros que han surgido en el futbol mexicano; sin embargo, su carrera pudo tomar un rumbo muy diferente en el inicio de su carrera y todo por culpa de la actriz Laura Flores.

El Grandote de Cerro Azul debutó como profesional en la temporada 1983-84 y rápidamente ascendió en la Liga azteca como goleador. Fue en ese entonces que conoció a Laura Flores, con quien inició una relación romántica, y fue cuando su rendimiento empezó a irse a pique.

“Empecé a andar con Laura Flores. Mi carrera empezó a caer porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído. Mi focus se fue a otro lado, dejé de hacer goles y de repente me sacaban”, contó Hermosillo para el podcast TikiTaka.

La leyenda del Cruz Azul compartió que fue su papá el que le ayudó a centrarse y a recomponer el camino. “Mi papá me agarró un día y me dijo: ‘a ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mierda por una mujer. Dedícate a tu trabajo, se consciente de lo que te da para vivir y ser quien eres. Fueron palabras muy ciertas. Al fin y al cabo le hice sao y empecé a subir otra vez mi carrera”, comentó.

También reveló que previo al Mundial de 1986, Laura Flores lo cortó a través de una carta y que mientras estuvo en la concentración del Tricolor en Tlaxcala le lloró a la actriz y que también ahí se enteró que ella ya salía con alguien más.

La intérprete, en una entrevista de octubre de 2023 con Omar Chaparro, contó que ya tenían planes de casarse, pero que al final decidió dejarlo, en parte porque Hermosillo la quería sacar de trabajar.