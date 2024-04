WrestleMania 40: Así quedó conformado el cartel para su doble función en Filadelfia

Luego de una larga espera, finalmente hemos llegado a la semana más importante de la WWE. WrestleMania tendrá lugar este sábado 6 y domingo 7 de abril con grandes combates que pondrán a vibrar los televisores de los fanáticos y previo a que suene la campana y las superestrellas suban al ring, se revela el orden de los combates que se tendrán ambas noches.

Fue mediante redes sociales que el director creativo de contenido, Triple H, se pronunció al respecto del magno evento, haciendo énfasis en el listado de luchas que se vivirán en ambos días. Es importante recordar que este tema había hecho eco entre los aficionados debido a que todas las luchas anunciadas son de alto calibre e incluso hay gladiadores que repetirán actuación, por lo que el suspenso no se hizo esperar.

Referente al cartel que encenderá las emociones en la primera noche, podemos iniciar comentando que son siete luchas las que tendrán lugar, quedando de la siguiente manera:

1.- Gunther (c) vs. Sami Zayn - Campeonato Intercontinental

2.- Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vs. Damage CTRL (Asuka, Dakota Kai y Kairi Sane)

3.- The Judgment Day (Finn Balor y Damian Priest) vs. #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz y R-Truth) vs. New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller) vs. New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate) - Campeonato Indiscutido de Parejas

4.- Rey Mysterio y Dragón Lee vs. Dominik Mysterio y Santos Escobar

5.- Jey Uso vs. Jimmy Uso

6.- Rhea Ripley (C) vs. Becky Lynch - Campeonato Mundial Femenil de la WWE

7.- The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs. Cody Rhodes y Seth Rollings.

Esta última lucha no pone en juego ningún campeonato, pero sí define un aditamento importante que podría tener el main event de la noche dos. En caso de que ganen Rhodes y Rollings, la lucha por el Campeonato Universal de la WWE tendrá a la familia samoana fuera del ringside. Por el contrario, en caso de que pierdan el combate se convertirá en un Bloodline Rules, donde todo es válido.

Para el cartel de la segunda noche, únicamente seis combates son los pactados para la lluvia de emociones, mismos que son los siguientes:

1.-Logan Paul (C) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens - Campeonato de los Estados Unidos

2.-The Pride (Bobby Lashley, Montez Ford y Angelo Dawkins) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam y Rezar) - Philadelphia Street Fight

3.-LA Knight vs. AJ Styles

4.-Seth Rollings (C) vs. Drew McIntyre - Campeonato Mundial de Peso Completo

5.-Iyo Sky (C) vs. Bayley - Campeonato Femenil WWE

6.-Roman Reigns vs. Cody Rhodes - Campeonato Universal de la WWE