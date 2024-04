“Ya tengo huev… no necesito comprarlos”: Canelo contraataca a Benavidez

Recientemente, David Benavidez arremetió contra Saúl Canelo Álvarez al pedirle que se compre un par de huevos por negarse a pelear contra él, ya que el tapatío pidió 200 millones de dólares para enfrentarlo.

Esta declaración no cayó muy bien en el entorno boxístico, ya que hubo muchos expeleadores de renombre como Juan Manuel Márquez que tundieron al Canelo por evitar a su rival mandatario en el peso supermediano.

Canelo contraataca a Benavidez

Pese a la polémica que se ha generado en torno a esta situación, el pugilista tapatío respondió al Bandera Roja y en entrevista con El Universal Deportes, aseguró que “ya tiene huevos”, por lo que “no necesita comprárselos”.

“Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy a base de huevos y tantas peleas que he hecho. No tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta”, mencionó.

“Puedo hacer lo que yo quiera. Siempre va a estar alguien, cuando no era Golovkin, era Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Miguel Ángel Coto, nunca están contentos con nada”, añadió.

Es importante mencionar que Canelo Álvarez realizará la cuarta defensa consecutiva de sus títulos unificados en las 168 libras cuando enfrente a Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas, un rival que lleva 43 victorias al hilo desde su debut como profesional.