Nelson Vargas señala a la Conade y COM de no apoyar a la nadadora Maria José Mata

_JP19_SW_200M_MATA MARIA JOSE MATA of Mexico during the 200m Womens Freestyle Final B Swimming competition at the XVIII Pan American Games Lima 2019, at the Aquatic Center, on August 07, 2019. <br><br> MARIA JOSE MATA de Mexico durante la competencia de Natación 200m Estilo Libre Femenino Final B en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, en el Centro Acuático, el 07 de Agosto de 2019. (Osvaldo Aguilar/MEXSPORT)