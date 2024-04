¡Messi puede ser sancionado! Rayados mandó queja formal a la Concacaf

Lionel Messi (10) y Luis Suárez (derecha) de Inter Miami conversan con el arquero Lucas Hoyos de Newell's Old Boys durante un partido amistoso, el jueves 15 de febrero de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP (Rebecca Blackwell/AP)

Debido a los reclamos que tuvo el jugador del Inter de Miami, Lionel Messi sobre Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados. La directiva regia mandó de manera oficial una queja ante la Concacaf solicitando una sanción al astro argentino.

De acuerdo con información de Multimedios Deportes, el DT argentino se disponía a saludar cordialmente al camiseta 10 al termino del partido, sin embargo, este respondió de manera ofensiva debido a que no estaba de acuerdo a las declaraciones previas del Tano donde insinuaba que iban a ayudar arbitralmente hablando al conjunto de la MLS.

En la queja del Monterrey ante la Concacaf, no solo piden una sanción a Lionel Messi, si no también a Jordi Alba, debido a que el exdefensa del FC Barcelona también se excedió en el comportamiento y cargó contra directivos rayados, mismos que no respondieron y solo caminaron de largo en el pasillo al vestidor albiazul.

La queja formal debe tener resolución este mismo día o bien el viernes por la mañana cuando se conozca la determinación del organismo que rige la Concacaf Champions Cup.

El duelo terminó caliente dentro y fuera del campo, por lo que la vuelta será un partido vibrante en donde el Inter de Miami buscará la remontada en el Gigante de Acero.

Se espera que Lionel Messi pueda estar listo para ver algunos minutos en la Sultana del Norte, sin embargo, ante la queja de Rayados está latenta una posible sanción en contra del campeón del mundo por lo que en las próximas horas se espera información al respecto sobre este tema.