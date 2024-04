Germán Brunati: próximo director deportivo del Club Atlas

Futbol Mexicano Clausura 2024 Atlas vs Queretaro foto: Mexsport (Carlos Zepeda/Carlos Zepeda)

Después de 11 años siendo parte del scouting en Sudamérica por parte de `City Football Group´, el argentino Germán Brunati confirmó este viernes 5 de abril a través de medios sociales su salida del grupo inglés.

El medio SuperDeportivo asegura que Brunati llegó a un acuerdo con el Club Atlas y se unirá a las filas de Los Zorros del Atlas para ser anunciado por el equipo durante los próximos días. Actualmente el equipo rojinegro se encuentra la posición 15 dentro de la tabla de la Liga MX.

Se despidió con un emotivo mensaje dedicado al grupo inglés, el cual es propietario de manera total o parcial de 12 clubes en todo el mundo como: el Manchester City FC en Inglaterra, New York City FC en Estados Unidos, Melbourne City FC en Australia, Girona FC en España, Palermo FC en Italia, por mencionar algunos. “Se vienen nuevos desafíos, pero ONCE A BLUE, ALWAYS A BLUE”, escribió el entrenador argentino a través de su cuenta de X.

Trayectoria dentro del balompié

El argentino desempeñó el cargo de scouting y posteriormente de director deportivo en el club deportivo Torque de Uruguay, uno de sus movimientos más destacados fue la contratación del futbolista Valentin `Taty´ Castellanos. Germán Brunati logró extraer al Taty, consiguiendo una opción de compra y un préstamo para llevarlo a la segunda división de Uruguay. El jugador argentino es recordado por sus 4 goles anotados contra el Real Madrid con el Girona, en abril del 2023, donde el equipo italiano ganó el partido 4-2.

Otro de los movimientos destacados por parte del director argentino y en el cual los gustosos por el fútbol mexicano se sienten familiarizados, es el de Gustavo del Petre al cual lo fichó del Cipolleti, un club de ascenso argentino y actualmente es refuerzo del Mazatlán FC.