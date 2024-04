“Messi enojado es imposible ganarle”: Juan Román Riquelme

En las últimas horas en Monterrey se ha hecho viral una declaración de Juan Román Riquelme sobre Lionel Messi advirtiendo a los equipos que no deben hacer enojar al camiseta número 10 porque sería lo peor que te puede pasar en una cancha de futbol. Situación que Rayados ya realizó y que podría pagarlo muy caro.

De acuerdo con las palabras de la figura de Boca Juniors, Messi es un jugador donde enojado puede marcar mucho la diferencia al grado de que argumentó será imposible ganarle.

“Hay cosas que no pueden pasar en el futbol, al mejor no puedes hacerlo enojar, es preferible abrazarlo, besarlo, que no te quiera atacar, que no te quiera ganar”

“Si lo haces enojar es peor, si el que mejor juega se enojó ya no tienes chance de ganarle, es imposible. Messi enojado es imposible ganarle, es así”

Para Riquelme, Lionel tiene la ventaja de que si se enoja, él se desquita jugando al futbol y no haciéndose expulsar.

“Messi tiene una ventaja porque no es como otros jugadores que por ahí cuando se enojan se hagan expulsar, Messi no se enoja de esa manera, no pega una patada, él se enoja jugando a la pelota y eso es lo peor que te puede pasar”

Aunque esas palabras de Riquelme fueron en referencia al partido entre Argentina contra Holanda en el Mundial de Qatar, la realidad es que Rayados vive una situación similar debido a las declaraciones de Fernando Ortiz causando que Lionel Messi estallará en contra del técnico del Monterrey al grado de irle a buscar bronca en el túnel rumbo a los vestidores.

Todo parece indicar que Messi jugará la vuelta ante Monterrey en donde tiene que comandar al Inter de Miami a ganar dos goles de diferencia para clasificarse a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.