¡Impresionante! Así es como luce la escenografía de WrestleMania XL

Este fin de semana los aficionados de la lucha libre se paralizarán con el evento más importante en la WWE. WrestleMania llega en su edición 40 para ofrecer una cartelera de ensueño dividida en dos días, pero previo a que suene la campana en el ringside y las superestrellas desfilen hacia sus respectivos combates, se hace público el escenario que pondrá color al interior del Lincoln Financial Field.

Fue mediante una transmisión exclusiva de la WWE Network que con bombo y platillo se mostró la imponente escenografía que se preparó durante varios días para el aniversario cuarenta del magno evento. La casa de las Águilas de Filadelfia se engalanó con tres pantallas gigantes y letras sobresalientes que forman la palabra ‘WrestleMania’ en la parte superior.

Asimismo, esto mencionado se acompañó con una X y una L que hacen alusión al número de la edición del evento. En redes sociales, los aficionados mostraron su asombro por el trabajo realizado, recordando otras imponentes escenografías que fueron creadas para otras entregas del evento de la compañía.

Amigas y amigos: el stage de #WrestleMania XL. Con el XL en grande y en medio del escenario.pic.twitter.com/54toP5hoGJ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 5, 2024

Es importante mencionar que este escenario será muy bien recordado debido a los grandes combates que forman parte de su cartelera, entre los cuales destaca aquel que enfrenta a los hermanos Jey y Jimmy Uso, Rhea Ripley vs. Becky Lynch por el World Women’s Championship, Gunther vs. Sami Zayn por el Intercontinental Championship y Rey Mysterio con Dragon Lee vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio.

Por otro lado, podemos resaltar la definición del largo storyline que ha mantenido The Bloodline en la WWE. Cody Rhodes apunta a arrebatarle el Campeonato Universal a Roman Reigns en una gran lucha estelar, pero antes de ello deberá hacer pareja con Seth Rollings para destronar a The Rock y deshacerse de la familia samoana.

WrestleMania 40 tendrá lugar este sábado 6 y domingo 7 de abril.