“He mejorado mucho en Tigres”: Diego Lainez destaca crecimiento como jugador con los felinos

A pesar de que ya sabe lo que es jugar en Europa en un equipo como el Betis en la Liga Española, el ahora jugador de los Tigres, Diego Lainez aseguró que en su estancia con los felinos siente que ha crecido mucho como futbolista.

En rueda de prensa, el volante mexicano confesó que ahora es un jugador más completo tanto a la ofensiva como a la defensiva y gran parte de este crecimiento se debe a la confianza que le ha brindado Robert Dante Siboldi.

“Es cierto que he mejorado en muchos aspectos, puedo ser ofensivo como extremo, sí, también me pide más sacrificio, guardar un poco más el orden, jugar como carrilero también lo hago sin problema, gracias a eso he tenido más opciones en mi juego, he mejorado no sólo en mis virtudes sino en lo que muchas veces no hacía antes, lo he potencializado y todo eso es gracias al profe Siboldi ya que confío ciegamente en él”, detalló.

Lainez con Tigres se ha convertido en un jugador titular indiscutible con los felinos y pieza clave en el objetivo del rejuvenecimiento del plantel que tiene el equipo de San Nicolás. Su nivel lo ha hecho ganarse su lugar por sobre jugadores como Luis Quiñones y en su momento el Diente López.

Un caso similar a Lainez es Marcelo Flores, que esta temporada ha sido determinante y cada vez más tiene mejores minutos en el terreno de juego, por lo que Diego reconoció su felicidad de que jugadores jóvenes como Marcelo se estén abriendo un lugar en un equipo importante como lo es Tigres.

“Estoy feliz de jugar con mis compañeros, todos están aptos para jugar en Tigres ya sea con Marcelo, Quiñones, el que esté, estoy feliz porque a pesar de tener un gran talento son muy disciplinados, en el caso de Marcelo, está en buen momento y ha trabajado mucho, me alegra que haya respondido en los momentos, es importante para nosotros que todos estemos bien, mientras haya más mexicanos en Primera División y sobretodo en Tigres, en donde están los mejores como mexicanos y extranjeros”, concluyó.