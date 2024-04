En Vivo: WrestleMania XL, toda la emoción de la primera noche en Filadelfia

La espera finalmente ha terminado y en Filadelfia, los aficionados se mantienen ansiosos el sonar de la campana que dé inicio al show en WrestleMania 40. Luego de un año lleno de grandes momentos e historias interesantes, el Lincoln Financial Field será testigo de la definición de monumentales rivalidades que podrían cambiar el curso en la compañía.

Nombres de alto calibre y campeonatos estelares son los que en esta primera noche pondrán a vibrar la pantalla de los aficionados. Son siete luchas las que tendrán lugar en el imponente inmueble, quedando de la siguiente manera en el cartel:

1.- Gunther (c) vs. Sami Zayn - Campeonato Intercontinental

2.- Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vs. Damage CTRL (Asuka, Dakota Kai y Kairi Sane)

3.- The Judgment Day (Finn Balor y Damian Priest) vs. #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz y R-Truth) vs. New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller) vs. New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate) - Campeonato Indiscutido de Parejas

4.- Rey Mysterio y Dragón Lee vs. Dominik Mysterio y Santos Escobar

5.- Jey Uso vs. Jimmy Uso

6.- Rhea Ripley (C) vs. Becky Lynch - Campeonato Mundial Femenil de la WWE

7.- The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs. Cody Rhodes y Seth Rollings.

A lo largo de la semana, los shows habituales de la WWE han ayudado a conformar las historias que este fin de semana llegan a su final y es por ello, que ninguno de los seguidores se quiere perder lo que suceda en el ring.

Sigue las emociones del evento EN VIVO Aquí: