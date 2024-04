¿Miguel Herrera saldrá de Xolos? Realizó declaraciones en conferencia de prensa

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, no conoce la victoria en este torneo Clausura Liga MX 2024. El día de ayer 5 de abril, durante la Jornada 14, el equipo cayó en Tijuana contra el Necaxa 3 goles por 2, dejando ir la victoria en los últimos minutos. El equipo se ve sumido en una crisis donde el dirigente ha sido llenado de críticas por parte de la opinión pública.

Posterior al partido, `Piojo´Herrera estuvo en conferencia de prensa con los medios de comunicación: “A mí me da vergüenza hablar con ustedes, muchachos, la verdad, porque no sé qué responderles; no tengo argumentos. Trabajo un ‘chin...’, perdón, y los resultados no se dan”, declaró después de que le cuestionaron sobre un intercambio de palabras con fanáticos de los Xolos.

🗣️ Las declaraciones de Miguel Herrera después de la derrota ante Necaxa. pic.twitter.com/RygsYU7ult — Xolos Info (@Xolos_Info) April 6, 2024

A su vez dijo que su cargo en el banquillo de Tijuana depende de Hank Rhon, dueño del equipo; pues afirmó que él sabe que en el momento que tome una decisión el se va. “Cuando me dicen `hasta aquí llegó tu trabajo’, hasta ahí corto. Porque en las personas hay dignidad y yo sí tengo dignidad”, mencionó Miguel Herrera.

¿Desde cuándo no consiguen la victoria?

Uno de los asuntos pendientes del equipo y del director técnico con la afición, es sumar una victoria en lo que queda del torneo, pues se encuentran en lo más abajo de la tabla con tan solo 8 puntos de los 42 totales que pueden sumar durante el torneo, siendo el equipo número 16. Sin embargo, solo les quedan tres partidos de las 3 jornadas pendientes del torneo.

La última vez que los Xolos de Tijuana celebraron una victoria fue en la jornada 15 del Apertura 2023 cuando vencieron en casa 2-0 a Tigres con goles de Fernando Madrigal y Domingo Blanco.