David Benavidez se pasa de copas y llama ‘sacatón’ al Canelo

David Benavidez sigue arremetiendo contra Saúl Canelo Álvarez, debido a su negativa de enfrentarlo, pero ahora lo hizo mientras se encontraba en estado inconveniente, por lo que al final terminó disculpándose por aparecer ante las cámaras en esa condición.

The Mexican Monster fue cuestionado por ESNEWS si estaba sorprendido porque Canelo pidió entre 150 y 200 millones de dólares para pelear con él, a lo que respondió “No me sorprende, Canelo is a Pussy (es un sacatón)”.

‼️🚨David Benavidez says “Canelo is a Pussiyyy” 🤣🤣🥶😈 pic.twitter.com/q5VyhZvEWU — Ray Bama (@armoredmaybach) April 7, 2024

El clip rápidamente se hizo viral, pero después se difundió otra grabación en la que se apreciaba más que el pugilista estadounidense estaba pasado de copas.

DAZN lo entrevistó sobre la pelea que estaba presenciando y Benavidez tuvo dificultades para responder, debido a que arrastraba las palabras, por lo que hubo momentos en los que no se le entendió.

DAZN knew what they were doing when they decided to interview

David Benavidez

😭😭😭#Boxing

🥊🥊🥊 pic.twitter.com/AFzDh6JOBA — Danny (@dantheboxingman) April 7, 2024

Se disculpa con sus fans

Horas después de que se hizo viral que estaba borrancho y así atendió a la prensa, David Benavidez publicó un breve mensaje en Instagram Stories en el que ofreció disculpas por presentarse en estado inconveniente.

“Quiero disculparme con todos mis fanáticos y con la gente que me vio la otra noche borracho, tomé demasiados tragos y me comporté como un bobo, no volverá a suceder de nuevo”, dijo.

David Benavidez pide disculpas por haber hecho una entrevista ayer en streamin con "algunas copas de más"



Pero yo creo que quienes deberían pedir disculpas son el periodista que le entrevistó y la plataforma de streaming que se comportaron como un periódico amarillista pic.twitter.com/HNY4yvHjYF — JuliusJulianis (@julianisjulius) April 7, 2024

Aunque en realidad no se disculpó con el Canelo Álvarez, al que ha atacado en numerosas ocasiones por negarse a enfrentarse a él, pese a que es el retador obligatorio del mexicano.

Saúl terminó eligiendo al también mexicano Jaime Munguía como su rival, con el que peleará el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.