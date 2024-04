“No me ching...”: Tuca Ferretti estalla en pleno programa por culpa del Chicharito

Ricardo Ferretti se ha dado a conocer por su carácter fuerte, mismo que lo ha hecho protagonizar varios momentos icónicos en el futbol mexicano durante su etapa como entrenador.

Tras algunos meses fuera de las canchas, el brasileño emprendió una nueva faceta como analista de ESPN, donde también se ha visto involucrado en polémicas.

Tuca Ferretti estalló en pleno programa

Resulta que durante una emisión del programa Futbol Picante, se debatía la credibilidad del gol de Javier Chicharito Hernández ante Puebla.

Álvaro Morales, aseguró que el gol no debió ser válido por un supuesto fuera de lugar y argumentó su teoría con el hecho de que el VAR no mostró los vectores como sí lo suele hacer en otras ocasiones para que el público verifique la jugada.

En ese momento, el Tuca Ferretti tomó la palabra y mencionó que las jugadas donde un futbolista está adelantado por una mano o un pie, no deberían ser tomadas como offside, fue en ese momento donde desató su furia.

“Yo no vi fuera de lugar, está habilitado. Yo creo que por el bien del futbol, en todo el mundo, esto de la manita es criminal. El futbol tiene que seguir evolucionando, ¿y la manita 10 centímetros? no me chingues mano”, afirmó el histórico entrenador de Tigres.