“La Liga MX está un escalón arriba de la MLS”: Siboldi

Los Tigres de la UANL se juegan la vida en la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Columbus Crew; sin embargo, el técnico felino Robert Dante Siboldi, afirma que la Liga MX sigue siendo superior que la MLS, aunque cada vez es más difícil demostrarlo.

“Creo que sí, porque la evolución está siendo marcada, se está reflejando cada temporada, cada torneo, a nivel de clubes puede ser que sigamos un escalón encima en el torneo, pero cada día se está haciendo más complicado demostrarlo”, declaró en conferencia de prensa previa al encuentro.

También aclaró que esto no es igual a nivel de selecciones, donde el equipo de las barras y las estrellas le han dado la vuelta a la situación. “A nivel selección, no porque tengan muchos extranjeros quiere decir que disminuye calidad, sus jugadores están en torneos y Ligas importantes, la MLS cada vez está mejorando y nos está equiparando en nivel”, señaló.

Siboldi asegura que cada vez es más difícil enfrentar a clubes de la MLS: "los equipos se refuerzan cada vez con mejores jugadores, en Columbus el promedio de edad es de 25 años"



El rival más complicado

Sobre el juego de vuelta de cuartos de final, Siboldi apuntó que a los Tigres le tocó el rival más complicado con respecto a los otros clubes aztecas que se enfrentaron con los de la MLS.

“Creo que nos tocó un rival difícil, no sé si el más fuerte, pero sí creo que el rival que le tocó a Pachuca no estuvo en su nivel, contra América el rival no creó competencia, a Rayados le tocó Inter, un equipo competitivo, que tuvo que darle la vuelta al marcador, entró en igualdad de condiciones como nosotros con un jugador más, pero los rivales de Rayados y nosotros son difíciles, el de nosotros más por el logro de ser el actual campeón”, explicó.

Por último, sobre el duelo con el Columbus Crew comentó: “Sabemos que tenemos que hacer un gran partido porque sabemos Columbus, va a venir a ganar para seguir, debemos enfocarnos en lo que sigue, paso a paso, pasar rápido la hoja”.

Tigres y Columbus Crew se enfrentan este martes 9 de abril en el Estadio Universitario. En la ida, quedaron igualados a un tanto, por lo que los felinos tienen una pequeña ventaja por el gol de visitante. El ganador de esta serie se verá las caras con el ganador de la serie entre Monterrey e Inter Miami.