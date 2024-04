Tigres vs. Columbus Crew: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de vuelta de Concachampions?

Después de perder el invicto como local en Liga MX, los Tigres de la UANL regresan a la actividad en la Copa de Campeones de Concacaf, donde buscarán sellar su pase a semifinales cuando reciban este martes al Columbus Crew en el duelo de vuelta que se disputará en el Estadio Universitario.

La serie se encuentra abierta luego de que ambas escuadras empataron a un gol en territorio estadounidense, por lo que los felinos tienen la consigna de hacer efectiva la localía y quedarse con el triunfo para instalarse en la siguiente ronda.

Sin embargo, la tarea no resulta nada sencilla, ya que el cuadro de Ohio es el vigente campeón de la MLS y solo ha perdido uno de sus últimos siete cotejos de visitante.

Pese a ello, los de Nuevo León tienen un historial favorable ante clubes estadounidenses, ya que han salido victoriosos en las últimas seis eliminatorias, por lo que buscarán mantener esa racha positiva.

Además, el cuadro regiomontano ha hecho del Volcán su fortaleza, ya que hasta antes de perder el pasado fin de semana ante los Tuzos del Pachuca, acumulaba 26 juegos sin sucumbir en casa.

Previo a este cotejo, Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, reconoció que a su equipo le tocó el rival más complicado de la ronda de cuartos de final en comparación con los otros clubes mexicanos.

“Creo que nos tocó un rival difícil, no sé si el más fuerte, pero sí creo que el rival que le tocó a Pachuca no estuvo en su nivel. Contra América el rival no creó competencia, a Rayados le tocó Inter, un equipo competitivo, que tuvo que darle la vuelta al marcador, entró en igualdad de condiciones como nosotros con un jugador más, pero los rivales de Rayados y nosotros son difíciles, el de nosotros más por el logro de ser el actual campeón”, aceptó.

¿Dónde y a qué hora ver el juego?

Fecha: martes 9 de abril de 2024.

Sede: Estadio Universitario.

Horario: 18:45 horas tiempo del centro de México.

Transmisión: Fox Sports y Amazon Prime Video.

Recuerda que aquí en Publimetro Deportes le daremos seguimiento a este encuentro, además de mantenerte informado sobre lo último en contenido deportivo.