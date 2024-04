Álvaro Fidalgo “Sueño con estar en las dos finales”

Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores más importantes del América, pero en los últimos meses su nombre ha sido relacionado con diversos equipos, incluso con la Selección mexicana; sin embargo, el español aclaró que solo está centrado en ganar más títulos con las Águilas.

“Es un tema que en las últimas semanas me pusieron como en cinco equipos diferentes y en Selección Mexicana. Yo me centro en los dos títulos, ir partido a partido, no pienso en otra cosa que no sea salir campeones, estar 26 de mayo y 2 de junio en cada final. No hay nada que no sea América, salir campeón de los dos torneos, no pienso en otra cosa, no me importa nada más”, declaró este lunes en conferencia de prensa.

Sobre los rumores de una posible salida del conjunto azulcrema, el Maguito señaló que solo habla del presente. “No me gusta hablar en mi futuro porque me centro en el día a día y es lo que puedo decir. Sueño con estar en las dos finales que es por lo que luchamos”.

Álvaro Fidalgo diciendo que en las últimas semanas lo pusieron como en 5 equipos diferentes, en la Selección Mexicana, y que él solo sueña con salir campeón con el América otra vez🥹💛pic.twitter.com/9NJ2TYnjK9 — Roberto Haz (@tudimebeto) April 8, 2024

América se enfrenta este martes con el New England Revolution, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Los de Coapa están peleando tanto por el título de la Liga MX y la Concachampions, por lo que Fidalgo reconoció que desean el doblete.

“Esperemos conseguirlo, estamos enfocados en los dos torneos, no pensamos en nada más al día de hoy. Para el equipo y para todos es muy importante estar en Semifinales”, comentó.

Por último, Álvaro indicó que deben mejorar en los juegos de vuelta para no sufrir, tal y como le ha pasado con las Chivas o el Atlético San Luis, con los que perdió en el segundo compromiso tras ganar la ida.

“Es importantísimo para todos, luchamos para eso, lo hacemos muy bien. Desde que empezó el año nos marcamos el objetivo de ganar, no nos vale de nada estar si no ganamos, para eso trabajamos. Mañana tenemos un partido muy importante, con la cuenta pendiente que tenemos como grupo de mejorar las vueltas”, agregó.