¿Le tiene miedo? Pitbull Cruz revela que Ryan García se ha negado a enfrentarlo

Isaac Pitbull Cruz es el nuevo referente del boxeo mexicano tras consagrarse campeón mundial en peso superligero luego de noquear a Rolly Romero.

Tras esta contundente victoria, Ryan García aseguró que él vencería sin problemas al pugilista sonorense, por lo que su respuesta no tardó en llegar.

Pitbull lanza golpe a Ryan García

Fue en entrevista para el programa David Faitelson Sin Censura, de TUDN, donde el Pitbull lanzó un golpe contundente al nacido en California, asegurando que ya ha buscado enfrentarlo, pero que este se ha negado.

“Me da lo mismo... Cuando peleamos habla, cuando le tiramos el reto y el promotor se pone en contacto no quiere. Entonces yo me voy a enfocar (en otras peleas) con el que sea, que se llegue a buen acuerdo entre empresas y no hay ningún problema”, mencionó.

En ese sentido, el pugilista de 25 años dejó en claro que buscará una revancha contra Gervonta Davis, quien lo venció por decisión unánime en diciembre de 2021.

“Sí, las ganas y la espinita ahí sigue, pero no me voy a martirizar o parar mi carrera. Me voy a enfocar en brillar y ser un referente en mi persona y para el boxeo mexicano”, sentenció.