Rayados vs. Inter Miami: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Messi en Monterrey?

La ciudad de Monterrey, Nuevo León, atestiguará un partido que ha generado altas expectativas en la afición mexicana, ya que Lionel Messi y el Inter Miami visitan por primera ocasión territorio azteca para medir fuerzas ante Rayados en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El Gigante de Acero será el escenario donde el astro argentino, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y compañía, buscarán una nueva proeza en el balompié, tal como lo hicieron en sus mejores tiempos con el Barcelona, ya que el primer capítulo de la eliminatoria, terminó a favor de La Pandilla por 2-1.

En dicho encuentro, el rosarino no pudo jugar debido a que aún no se encontraba al 100% de su lesión de isquiotibiales; sin embargo, ahora buscará la revancha en la Sultana del Norte en un cotejo que pinta para tener un ambiente tenso, ya que el campeón del mundo intentará desquitar su enojo en la cancha tras las polémicas declaraciones en las que Fernando Ortiz mencionó que temía a que su equipo se viera perjudicado por todo lo que genera Messi a nivel comercial.

Próxima parada: Monterrey 🛫🇲🇽 pic.twitter.com/zF1nyBMGht — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 9, 2024

Pese a ello, el cuadro de Florida tuvo un gran recibimiento en su hotel de concentración ubicado en San Pedro Garza García, donde cientos de aficionados se congregaron para darle la bienvenida a tierras regiomontanas en medio de aplausos y cánticos con su nombre.

Previo a este duelo, el Tano Ortiz reconoció que no será una tarea complicada detener a Messi por la habilidad y visión que tiene en el terreno de juego; sin embargo, dejó en claro que una vez iniciado el encuentro, pasará a ser un futbolista más. Incluso, le lanzó una advertencia.

“Somos Monterrey, estamos en casa, con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros... Es indescifrable lo que él hace con la pelota. Cuando crees que el balón no va a entrar, entra; cuando crees que no va a regatear, regatea. Hay que disfrutarlo, pero vuelvo a insistir que queremos ganar. Respeto ante todo, pero dentro del campo de juego nosotros vamos a tratar de estar concentrados los 90 minutos del partido y a cerrarlo en casa”, mencionó en conferencia.

“Jugar esta clase de partidos con el mejor del mundo es una satisfacción, pero una vez que inicie, el mejor jugador del mundo pasa a ser uno más”, añadió.

En ese sentido, el estratega de 46 años aseguró que su equipo no saldrá confiado por la ventaja que tiene, sino todo lo contrario, ya que buscarán aumentar el marcador desde el comienzo del juego.

“No vamos a cambiar en nada, vamos a salir a ganar desde el primer minuto y no va a considerar la ventaja deportiva que tenemos. No me gusta pensar en la ventaja. No soy de la idea de cuidar un resultado. Al contrario, nosotros vamos a ir a proponer y no esperar a nada”, indicó.

Es importante mencionar que aún se desconoce si el exfutbolista del Barcelona arrancará de titular o desde la banca, aunque todo indica a que Gerardo Martino lo pondrá de titular.

A pesar de ser la primera ocasión en que Messi jugará en México, tiene un historial favorable enfrentando a clubes de la Liga MX, ya que registra tres goles en cinco enfrentamientos, donde suma 3 triunfos y dos empates. Su última víctima fue Cruz Azul, en la Leagues Cup de 2023.

¿Dónde y a qué hora ver el juego?