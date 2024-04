Roman Reigns reaparece con brutal mensaje tras su derrota en WrestleMania 40

Este fin de semana fue uno de los más impactantes para los aficionados del wrestling. WrestleMania XL no solo hizo vibrar al mundo con combates espectaculares, sino con el fin de un reinado histórico en la compañía. Roman Reigns fue despojado por Cody Rhodes del Campeonato Universal Indiscutible luego de mil 316 días de reinado y ante ello, el samoano reaparece con un brutal mensaje para sus fanáticos.

Fue en redes sociales en donde el Jefe Tribal se hizo presente tras el resultado obtenido en la segunda noche de la Vitrina de los Inmortales. En la publicación realizada en su cuenta de X, el gladiador puede ser visto en su entrenamiento y la leyenda “ayer estuve de luto. Hoy es el día 1″.

Lo antes mencionado encendió las redes y emocionó a sus seguidores debido a que en recientes horas comenzó a circular el rumor de un posible descanso prolongado de Reigns de la lucha. Ahora, si bien es cierto que se tomará un tiempo libre, sabemos que el regreso del samoano puede ser antes de lo esperado.

Yesterday I mourned.

Today is Day 1. pic.twitter.com/YzWOVn3JDK — Roman Reigns (@WWERomanReigns) April 9, 2024

Por otro lado, también debemos recordar que Roman es el retador número uno al campeonato que ahora se encuentra en la cintura de la Pesadilla Americana, esto debido a que él es el más reciente campeón, por lo que se puede especular en un regreso anticipado.

Asimismo, en el reciente show de Raw, The Rock también se despidió del público por un tiempo. Recordar que su agenda apretada como superestrella de Hollywood no le permite estar semana a semana en la compañía, pero su amor por el negocio hizo prometer a todos un regreso, aprovechando para advertirle a Cody Rhodes que “cuando vuelva, seas el campeón o no, The Rock vendrá por ti porque tu historia con Roman Reigns terminó, pero tu historia con el Jefe Final recién comienza”.