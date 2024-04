¿Por eso no rinde en Chivas? Pocho Guzmán enfrentaría problemas legales

Víctor Guzmán ha ido de más a menos en cuanto a nivel futbolístico en el presente Clausura 2024 con el Guadalajara, pues después de haber tenido un inicio arrollador en el que marcó seis goles, el jugador ha perdido la titularidad.

Esta situación ha generado preocupación en los Chivahermanos, ya que el Pocho es considerado uno de los máximos referentes del club junto a Javier Chicharito Hernández, con quien comparte la capitanía.

Pocho en problemas legales

En las últimas horas, se reveló el motivo por el que el oriundo de Tonalá, Jalisco, habría bajado considerablemente su nivel de juego.

De acuerdo con Alex Ramírez, periodista de TV Azteca, el Pocho Guzmán enfrentaría problemas legales que involucran directamente a su familia, motivo por el cual no puede enfocarse al 100% con el Rebaño Sagrado.

“Preguntando por qué no anda en buen nivel Víctor Guzmán. Trae un tema personal, me encantaría decir por qué y cómo, pero no soy quién para meterme en temas privados que no tienen que ver con cancha. Lo que sí puedo decir es que Pocho va poco a poco”, menciona en un video subido a su canal de YouTube.

De hecho, la fuente señala que el centrocampista mexicano acarrea este conflicto desde el torneo anterior, por lo que incluso Amaury Vergara estaría apoyándolo para que lo solucione lo más pronto posible.

“Hay tema legal de por medio y que está buscando darle solución. La directiva lo está apoyando. Sí es preocupante la situación por todo lo que trae en muchas cosas que afecta directamente a su familia en algunos aspectos”, añadió.

Es importante mencionar que recientemente, el Pocho Guzmán estuvo involucrado en un rumor de conflicto con Chicharito Hernández; sin embargo, este terminó cuando el goleador azteca dejó en claro que tiene una buena relación con él.