¡Escándalo! Acusan a Josep Pedrerol del Chiringuito de acoso sexual

En recientes horas el mundo del internet ha estallado con una nueva polémica que rodea a uno de los periodistas más famosos de España, Josep Pedrerol. El presentador del Chiringuito, hizo eco de su nombre luego de que un antiguo compañero suyo, Siro López, compartiera unas insólitas acusaciones en su contra por abuso sexual.

Fue en la más reciente transmisión de twitch de Ibai Llanos, que el periodista López fue invitado junto al creador de contenido Reven y la familia Buyer, para disfrutar y comentar el encuentro de Champions League entre Real Madrid y Manchester City; sin embargo, la problemática se suscitaría previo al juego cuando al pensar que las cámaras estaban apagadas, Siro López habló de un delicado tema ligado a Pedrerol.

El periodista señaló como un antiguo compañero llamado Nacho Tellado, había sufrido acoso sexual por parte de Pedrerol, razón por la que se encontraba dispuesto a acudir ante las autoridades para hablar sobre lo sucedido. “Nacho Tellado también ha tenido acoso sexual y va a ir a decirlo delante de un juez”.

Estoy gritando ahora mismo con lo que acaba de contar Siro López en el canal de Ibai sobre Josep Pedrerol.

Asimismo, López se tomó el tiempo incluso de leer un testimonio que señala el acoso que sufrió por parte de Pedrerol. “Era su profesor de inglés y solíamos quedar a darle clases para que mejorara su nivel… Al paso de los días me decia para quedar a tomar algo, comer o cenar. Al inicio accedí, pero me hacía comentarios un poco raros. Un día en su casa me empezó a acariciar la cara y decirme que le gustaba, me quede en blanco, pero luego me levante y me fui”, comentó.

Es importante mencionar que en un inicio López no especifica la persona a la cual se refiere, pero gracias a su conflictivo historial con Pedrerol y las pistas compartidas, se intuyó que se hablaba sobre el presentador del Chiringuito. Con el pasar de los minutos Siro mencionó a su excompañero y ahí fue cuando no hubo dudas.

Siro Lopez “no sabía que estaba en directo” y acusó a Josep Pedrerol de acosar SEXUALMENTE a sus becarios



Siro Lopez "no sabía que estaba en directo" y acusó a Josep Pedrerol de acosar SEXUALMENTE a sus becarios

FLIPANTE

Para finalizar podemos señalar el momento en el que personas de los comentarios preguntan si sabe que el stream empezó y con sinceridad, Siro López confiesa que no.