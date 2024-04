“Estoy en forma”: Tom Brady busca salir del retiro e impone una condición para volver

Tom Brady es considerado el mejor quarteback de todos los tiempo por todo lo que conquistó en los emparrillados, donde ganó siete anillos de Super Bowl.

En 2023, el histórico mariscal de campo decidió anunciar su retiro después de 23 años de carrera; sin embargo, volvió a ilusionar a sus fans con un posible regreso.

Tom Brady ganó seis Vince Lombardi con Patriotas y uno más con Bucaneros. Getty Images

¿Qué dijo el Goat?

Fue durante el podcast Deep Cuts donde el exjugador reconoció que su retiro no ha resultado nada sencillo, por lo que tiene el deseo de volver a las canchas.

“No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL. No lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir, quizá no me opondría a volver”, mencionó.

En ese sentido, Tom Brady reveló que la única condición para volver a los emparrillados sería para jugar con New England Patriots o Las Vegas Raiders, club del que podría convertirse en propietario.

Sin embargo, solo lo haría en caso de que algún quarteback de los equipos antes mencionados se lesione.

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, sentenció.