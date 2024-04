“Creo que es un club que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo”: nuevo presidente del Atlas

El pasado viernes 12 de abril, fue presentado Germán Brunati, nuevo presidente deportivo del Club Atlas. Después de 11 años siendo parte del `City Football Group´, el argentino llegó a un acuerdo para dirigir al los Zorros.

“Hoy tenemos esta oportunidad de iniciar un ciclo nuevo, con cuenta cero entre jugadores, colaboradores, técnicos, todos nosotros hoy iniciamos un nuevo ciclo desde una nueva posición. Nosotros sentimos esto como un proyecto de vida”, dijo el presidente del Consejo de Administración, Alejandro Irarragorri.

“Que se hayan fijado en mí y me hayan elegido, es muy importante”. “Creo que es un club que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, que tiene las bases bien sólidas y que tiene una buena estructura para seguir creciendo”, mencionó Brunati en su presentación.

Conferencia de Prensa | Orlegi Sports x Atlas FC #WinOrWin https://t.co/hecXjDCmYI — Atlas FC (@AtlasFC) April 12, 2024

A su vez, el nuevo dirigente de los rojinegros mencionó que no tiene un proyecto para presentárselo a Grupo Orlegui, pues Orlegui es un proyecto y él llegó para sumarme. “Yo no vengo a salvar nada, yo vengo a ser parte de un engranaje y aportar lo que puedo para que el club esté mejor, pero no es que Germán Brunati haga que se gane el fin de semana”, agregó el DT argentino.

También afirmó el compromiso que tiene con el club por trabajar en fuerzas básicas y el primer equipo para volver a ganar.

“Ni un equipo gana por una persona, ni pierde por una persona. Evidentemente, tengo mi cuota de responsabilidad con el descenso, está claro”, pues el argentino desempeñó el cargo de scouting y de director deportivo en el club deportivo Torque de Uruguay.

“Vengo a tratar de no hacer lo mismo porque este es otro contexto, es otro club, es otra liga, otras particularidades. Y vengo a hacer lo que aprendí y tratar de ayudar a Atlas”, sentenció Germán Brunati.