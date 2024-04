‘Pollo’ Ortiz explota en plena transmisión: “Yo digo lo que se me pegue la regalada gana”

La acción finalmente regresó a la Champions League con dos duelos bastante interesantes que pusieron a los aficionados al filo del asiento con anotaciones de gran nivel y una lluvia de emociones, mismas que sobrepasaron los noventa minutos y llegaron hasta las mesas de debate. Fue justamente en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports donde Omar Zerón y el ‘Pollo’ Ortiz hicieron muestra de ello con una acalorada discusión.

Ambos analistas se encontraban haciendo un repaso del encuentro entre Barcelona y PSG, en donde los blaugranas quedaron duramente eliminados en casa. En medio de esta charla, Ortiz se toma un momento para hacer referencia a una ‘doble eliminación’ que señala su salida de Champions y su adiós al Mundial de Clubes.

“Voy a decir una cosa y no es meter el dedo en la llaga, pero hoy el Barcelona, lamentablemente, sufre una doble eliminación. Sufre la eliminación de Copa de Europa y la eliminación del Mundial de Clubes, dependía de ganar ciertas cosas”, comentó.

Ante ello, Zerón interrumpe con un contundente comentario “nadie te pregunto”, mismo que desató una acalorada discusión en la que el narrador se encargó de subir un poco el tono para asegurar que él se dedicaba a dar la información. “Me da risa porque tú a mí no me tienes que preguntar. Yo puedo decir aquí lo que se me pegue la regalada gana. Estoy dando una información que es real”.

Asimismo, el excomentarista de TV Azteca respondió diciendo que esa información era una que no debía decir y que tranquilamente podía compartir en redes sociales debido a que en ese momento se hablaba de la Champions y no de otras competencias en las que estuvieran inmiscuidos los equipos.

Es importante mencionar que la molestia de Zerón parecía ser producto de su fanatismo por Barcelona, sintiendo las declaraciones de Ortiz como una especie de pequeña burla por la situación que atraviesa el equipo.