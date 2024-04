“Si consideraba retirarme en Rayados”: Funes Mori habla de su salida del Monterrey

El máximo goleador de los Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, sorprendió este torneo llegando a los Pumas como refuerzo estelar, sin embargo, el ariete nacionalizado mexicano especificó que su plan era quedarse en la institución regia pero que el club se empeñó a forzar su salida.

En entrevista para David Faitelson, el mellizo fue tajante al mencionar que su intención era retirarse en el club regio, pero ya no entraba en planes de la directiva.

“La intención de la dirigencia a mi me dejaron claro que ya no querían renovarme, entonces eso fue lo que a mi me dejó incomodo. Yo siempre supe que ese momento iba a llegar, si consideraba retirarme en Rayados, pero sabía que ese momento podía llegar porque viene nueva gente, nuevos dirigentes nuevos pensamientos y lo respeto, así respete la decisión del Tato” declaró el delantero.

¿Qué tal el primer gol del Mellizo en su era con pumas?



Funes Mori especificó que tomar la decisión de salir del club rumbo a Pumas fue difícil en especial por su familia debido a que estaban con una vida ya hecha en la Sultana del Norte. Cabe recordar que el atacante tenia 9 años viviendo en Monterrey.

“El tema más que nada era mi familia, a ellos les costó bastante pero bueno, para mi lo más importante era mi futuro, mi carrera y sabia que venir a Pumas era una oportunidad muy grande para mí”, concluyó el jugador.

Con Pumas, el delantero ya anotó su primer gol, sin embargo, una lesión lo mantuvo fuera casi todo el semestre, por lo que no ha sido el debut que él esperaba con la institución capitalina.