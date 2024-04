Aficionados de Cruz Azul bautizan a Uriel Antuna con nuevo apodo

Este torneo Clausura 2024 grandes jugadores han destacado por su buen nivel en los terrenos de juego. Uno de ellos es Uriel Antuna, delantero de Cruz Azul, que con paso discreto ha construido un camino sobresaliente en el certamen, convirtiéndose en el goleador de la competencia y ganándose el cariño de la afición. Esto último se demuestra en recientes días con el nuevo apodo que recibió por parte de los cementeros.

En redes comenzó a popularizarse entre los aficionados de Cruz Azul un nuevo sobrenombre para el futbolista mexicano, siendo este ‘El Apóstol del Gol’. Días antes del encuentro ante Puebla, las redes explotaron con la creación del apodo antes mencionado y para día del encuentro un buen sector de los seguidores ya comenzaban a referirse a Uriel Antuna de esa manera.

Es importante mencionar que el nacimiento de la nueva forma para referirse al jugador se dá luego del reciente bautizo al cristianismo que recibió el Seleccionado Nacional. Mismo que a su vez también lo hizo revelar su disgusto por su antiguo sobrenombre ‘El Brujo’.

🧙🏻‍♂️ A Uriel Antuna ya no le gusta que le digan "Brujo".#CruzAzul pic.twitter.com/Ceo0T1lUdE — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) April 9, 2024

Asimismo, podemos hablar de la burla que la cuenta oficial del Puebla realizó en contra del delantero con una imagen en donde con el texto ‘Cuando me dijeron que iba a venir el Antuna Cristiano… Lo que me imaginé vs. lo que realmente es’ hacían referencia a su cambio de religión y al jugador portugués.

Al final, Uriel Antuna marcó el único gol del partido con el que Cruz Azul venció a Puebla y ante ello, los aficionados cementeros se hicieron presentes en el posteo defendiendo a su jugador y haciendo notar su nuevo apodo con el cual se estrenó como máximo goleador de la Liga MX.