‘Hobbit’ Bermúdez asegura haber “muerto en la Atlántida” y se tatuó seres extraterrestres que conoció

El reconocido futbolista mexicano Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, generó revuelo en las redes sociales después de compartir en una entrevista el haber vivido experiencias extraordinarias y sorprendentes relacionadas con su vida pasada y encuentros con seres extraterrestres.

En un video que se hizo viral, Bermúdez relata cómo, a través de la meditación, ha tenido acceso a recuerdos de vidas pasadas, incluida una en la que afirma haber “muerto en la Atlántida”, esta declaración, que suena a enigma ancestral, agrega un nuevo capítulo al misterio que rodea a este legendario continente sumergido en el océano.

Hobbit Bermúdez Christian Bermúdez mostró su profesionalismo en la cancha (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

“Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento”, compartió Bermúdez, revelando una experiencia que desafía la comprensión convencional del tiempo y la historia.

Historias fuera de lo normal

Además de su conexión con la Atlántida, el ‘Hobbit’ también habló sobre encuentros con seres extraterrestres, a quienes afirma haber visto en estado de meditación, resaltó que estas experiencias han dejado una marca indeleble en él, tanto es así que lleva tatuajes de los seres que asegura haber visto, considerándolos como un testimonio de sus encuentros cercanos y del mensaje que le transmitieron.

“Tengo tatuajes de los seres que yo he visto. Los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente. Los seres evolucionados viven dentro de sus planetas y nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero sé totalmente que hay vida en otros planetas”, comentó Christian

Los relatos de Bermúdez, que podrían parecer extravagantes para algunos, han suscitado una mezcla de asombro y escepticismo en las redes sociales, el futbolista mencionó que para él, la meditación y la exploración de su mundo interior son herramientas fundamentales para su crecimiento personal y su búsqueda de comprensión espiritual.

“La meditación me ha permitido conocerme interiormente y ser un mejor ser humano cada día”, afirmó el ‘Hobbit’ Bermúdez, destacando el poder transformador de esta práctica en su vida y su deseo de compartirlo con otros, incluidos sus compañeros de equipo.