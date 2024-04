Jero Freixas señala la ‘bondad’ de Argentina al ceder a Santiago Giménez a México

Jero Freixas es uno de los creadores de contenido más conocidos en Latinoamérica, su humor ligado al futbol lo han hecho un favorito de los aficionados, quienes disfrutan de sus videos y comentarios en redes sociales; sin embargo, en recientes horas esta situación ha cambiado un poco con el público mexicano luego de unas polémicas declaraciones sobre Santiago Giménez.

El presidente de Muchachos FC en la Kings League Américas, se ha encargado de encender las redes sociales luego de que decidiera hablar un poco sobre el tema del delantero azteca y su nacionalidad. Es importante comenzar recordando que el bebote es nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, por lo que le es posible jugar para el Tricolor.

Por esa misma razón, hay algunos argentinos que opinan que Giménez cometió un error al nacionalizarse, ya que su calidad y olfato goleador lo harían un recurrente en las convocatorias de la albiceleste. Uno de ellos es Jero Freixas, quien señaló la pena que le produce la elección del delantero, pero asegurando que había que compartir un poco con México.

Santiago Giménez Santiago Giménez renovó con el Feyenoord hasta verano del 2027 aunque no descartan una salida en los próximos meses. (Adrian Macias/Adrian Macias)

“Es un crack. Me hubiese gustado verlo en la Selección Argentina, pero también me pareció bien su decisión. Había que compartir un poco con México”, aseguró el creador de contenido en tono de broma ante sus seguidores.

Asimismo, Freixas destacó el gran recorrido que está teniendo el mexicano en su carrera por Europa, haciendo referencia a que sus enfrentamientos con equipos de elite pondrán en aumento sus habilidades y calidad.

“Me parece un jugadorazo. Europa le da algo que es importante, te codeas con los mejores jugadores y la verdad es un futbolista que me gusta. No quiero meterme en quilombos con Lozano, pero me parece un gran jugador”, finalizó.