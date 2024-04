Jonathan Dos Santos confirma su retiro de la Selección Mexicana: “Es un adiós”

La Selección Mexicana se encuentra actualmente en una situación complicada en la que los resultados se han hecho esperar y un cambio generacional llega con fuerza. Nombres de futbolistas mexicanos relevantes comienzan a despedirse dando pie a las jóvenes promesas del país y ahora es Jonathan Dos Santos quien da de que hablar con el inesperado anuncio de su retiro del Tricolor.

Fue en el más reciente entrenamiento de América en donde se le permitió el acceso a los medios para platicar un poco con los jugadores previo a su encuentro ante Pumas este fin de semana. Ahí, el menor de los Dos Santos tomó la palabra y entre muchas cosas, habló de su actualidad en la Selección apuntando a un retiro para enfocarse completamente en el proyecto azulcrema.

“Mi prioridad ahora mismo es el América, de aquí hasta que me retire. La Selección me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera, con muchos partidos y 34 años, siento que le tengo que dar todo al América. Sin venir jugando casi un año y medio, que me renueven y confíen en mí, me hace estar agradecido. Por eso decidí no ir a la Selección”, aseguró el centrocampista.

Asimismo, Dos Santos confirmó su charla con Duilio Davino y Jaime Lozano para que en la pasada convocatoria no se le tomara en cuenta debido a que no sentía que fuera el momento y en la lista había grandes nombres.

ADIÓS A LA SELECCIÓN 🇲🇽



“Mi prioridad es América, de aquí a que me retire, por eso decidí no ir a la Selección, es cierto que tuve contacto con Jimmy. Tengo 34 años es casi un retiro (del Tri)”

🗣️ Jona dos Santos



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/t42wex99Ei — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 18, 2024

Al ser cuestionado de un retiro confirmado, el futbolista de las águilas fue claro al mencionar que “sí, se podría decir que ya es un retiro. La semana que viene ya cumplo 34 años y aunque me sienta como un joven, yo creo que esto es casi un retiro. Mi prioridad es América y voy a dar todo”, finalizó.

Es así como el futbolista mexicano dice adiós al representativo nacional luego de haber disputado 58 encuentros y haber aportado con 5 goles y 4 asistencias. Su palmarés en Selección se limita a 2 Copa Oro en 2015 y 2019.