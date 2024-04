¿Defiende a Nahuel Guzmán? Tuca Ferretti responde al ‘Matador’ Hernández

La más reciente edición del Clásico Regio dejó en el gremio del futbol mucha controversia debido a lo sucedido dentro del terreno de juego y en las gradas del Estadio BBVA, en donde Nahuel Guzmán sorprendió con una actitud antideportiva apuntando con un láser a Esteban Andrada.

Ante esta situación, múltiples personalidades del futbol han salido a dar su opinión y entre ellas, la que más llama la atención es la de Luis ‘Matador’ Hernández. El exfutbolista no se contuvo y al ser cuestionado decidió llamar ‘idiota’ al Patón y pedir que se fuera del futbol mexicano. Ricardo Ferretti reaccionó al comentario y no pudo evitar interceder por su exdirigido en Tigres.

“Para mi punto de vista, totalmente fuera de lugar su comentario. ¿Por una equivocación?, él no ha cometido ninguna equivocación, seguro… No tiene razón y no estoy tratando de defender a Nahuel, estoy diciendo que si es culpable, merece una sanción económica y deportiva, pero esta debe dársela la Comisión Disciplinaria, no tú Álvaro Morales. Eso de que quieran correrlo, no se vale, no lo merece el jugador”, aseguró.

🗣️ "Es un... no merece estar en el futbol mexicano"



🔥 TUCA FERRETTI RESPONDE A LAS PALABRAS DEL 'MATADOR' HERNÁNDEZ



💥 "Fuera de lugar su comentario... ¿él no ha cometido una equivocación?" pic.twitter.com/LWBYpCzv9q — Futbol Picante (@futpicante) April 18, 2024

Es importante mencionar que durante la misma edición del programa Futbol Picante, las demás personalidades en la mesa coincidieron en que el portero sí debía ser sancionado, pero las palabras del Hernández sobre el tema no fueron las adecuadas, dejándolo mal parado y afectando al guardameta de los felinos.

Hasta el momento ni la Comisión Disciplinaria, ni el Club Tigres, han hecho oficial una sanción para Guzmán, pero se espera que en próximas horas comiencen a surgir las consecuencias de sus actos. Mencionar que el arquero aún se encuentra en recuperación de su lesión de rodilla y aunque su regreso estaba previsto para una hipotética serie de semifinales, este podría esperar hasta el siguiente torneo tras revelarse su castigo.