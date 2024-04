Héctor Herrera considerado leyenda colchonera: Así lo felicitó el Atlético de Madrid por su cumpleaños

Héctor Herrera festeja este viernes 19 de abril su cumpleaños número 34 y el Atlético de Madrid no se olvidó de él. Lo que impactó a propios y extraños fue que el club colchonero le mandó felicitaciones al mediocampista desde su cuenta Leyendas Atlético de Madrid, por lo que reconocen su trayectoria como algo histórico dentro del equipo.

“Hoy cumples 34 años Héctor Herrera! Como rojiblanco, el centrocampista mexicano disputó 78 partidos entre 2019 y 2022 y conquistó el título liguero en la temporada 2020- 2021. ¡Muchas felicidades!”. De esta forma, mandaron sus felicitaciones la cuenta Leyendas Atlético de Madrid a través de X.

🎂 ¡Hoy cumple 34 años @HHerreramex!



🇲🇽 Como rojiblanco, el centrocampista mexicano disputó 78 partidos entre 2019 y 2022 y conquistó el título liguero en la temporada 2020/21.



¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/rUJ5YvbvN2 — Leyendas Atlético de Madrid (@AtletiLeyendas) April 19, 2024

Durante su paso con los colchoneros, en 78 partidos, 58 fueron de Liga, dos de Copa de Rey, tres de Supercopa de España, y 15 en Champions League.

Uno de los momentos más destacados de `HH´ como colchonero fue su único gol. Fue en la Temporada 2019- 2020 de Champions League ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, pues con esa anotación le dio el empate de último momento al Atlético de Madrid, finalizando el encuentro 2-2.

Actualmente, Héctor Herrera juega con el Houston Dynamo de la MLS, equipo donde ha ganado un título, el cual fue la US Open Cup 2023. El conjunto de Houston logró esta victoria en septiembre pasado, donde vencieron al Inter de Miami de Lionel Messi, dirigidos por su ex entrenador de selección, Gerardo `Tata´Martino. Sin embargo, el argentino no disputó aquella final.

El jugador mexicano ha estado sin actividad durante este 2024 debido a una lesión de la cual el equipo estadounidense no ha dado detalles, pero se reportó que ya fue operado en Portugal. A inicios de este mes de abril volvió a entrenar con el equipo y volverá a jugar el próximo sábado 20 de abril en el `derbi texano´ ante el Austin FC, así lo confirmó Ben Olsen, DT del equipo.

De esta forma el equipo de la MLS felicita a `HH´:

El ex de los Tuzos se encuentra en su último año de contrato con el Houston Dynamo, y en caso de no permanecer en el equipo de la MLS, reveló que sus intenciones son quedarse como entrenador del equipo. También se ha planteado regresar al club con el que debutó en la Liga MX, el Pachuca, como una opción para retirarse.

Hasta el momento todos sus ex equipos lo han felicitado por su cumpleaños el día de hoy, excepto por el Porto. En todas las escuadras donde ha militado ha obtenido algún título, el único que ha faltado ha sido con el Pachuca, aunque ellos tampoco se olvidaron del jugador que debutó en su cancha.