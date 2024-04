¡Con Pumas hasta el 2027! José Caicedo renueva con los felinos

Los Pumas de la UNAM, este jueves 18 de abril, anunciaron la renovación de José Caicedo. A través de redes sociales, hicieron público la vinculación que tendrán con el mediocampista durante 3 años más.

“Parcero feliz”, de esta forma anunciaron a través de redes sociales la renovación del jugador colombiano. Acompañado de presidente del club universitario, Luis Raúl González, el vicepresidente Miguel Mejía Barón y el director de estrategia deportiva, Eduardo Saracho; José Caicedo firmó la renovación con el equipo auriazul hasta 2027.

‘Parcero’ feliz 🔛 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



En compañía del presidente, Luis Raúl González, el vicepresidente Miguel Mejía Barón y el director de estrategia deportiva Eduardo Saracho; el colombiano, José Caicedo, renovó su contrato con el azul y oro. ✍️



Felices de tenerte en Pumas por mucho… pic.twitter.com/sCHAeZk6dv — PUMAS (@PumasMX) April 18, 2024

“Significa mucho para mí porque me están permitiendo representar a este lindo Club, esta gran institución que me dio la oportunidad de venir al futbol mexicano. Estoy contento para seguir aprovechando todas las oportunidades que se me presenten”, afirmó el jugador después de firmar su contrato.

El jugador de 21 años hasta el momento lleva 11 partidos disputados con los universitarios, donde ha iniciado 10 de ellos como titular. Caicedo ha anotado únicamente un gol con el equipo frente a el Santos Laguna, mismo donde sufrió una lesión muscular durante la jornada 7 del torneo.

El cantero de Pumas, durante conferencia de prensa esta mañana, mencionó uno de sus objetivos y es “tener un campeonato con Pumas”. A su vez, comentó que también tiene como objetivo salir a Europa, pues “también es una linda oportunidad para mí”, sentenció el mediocampista en su renovación con los auriazules.

Trayectoria en el mundo del balompié

José Caicedo es originario del municipio de Palmira, Colombia. Jugó en su país con el Independiente de Santa Fe y Barranquilla FC durante 2019 y 2020. Después de esto, llegó como refuerzo del conjunto filial del Club Universidad en Expansión MX, Pumas Tabasco, para el torneo Apertura (Guardianes) 2020.

Tras un año con el plantel, llegó como refuerzo a la categoría sub-20 con los universitarios, donde se hizo un jugador constante y empezó a tener actividad con el primer equipo, con el cual debutó en la primera parte del 2022. Su participación fue en liga de Campeones Concacaf y posteriormente en Liga MX.

Caicedo fue registrado como integrante del primer equipo de pumas en el torneo Apertura 2023, a la vez, era integrante de la Selección Nacional Sub- 23 de Colombia.

Futbol Mexicano Clausura 2024 Pumas UNAM vs Leon (Adrian Macias/Adrian Macias)

En este torneo Clausura 2024 el juego de José Caicedo ha sido el mejor en su carrera, a pesar de haber estado lesionado durante 6 jornadas, pues ha disputado la mayor cantidad de juegos y minutos en su carrera.