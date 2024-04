“Se nos hace excesiva” Siboldi no está de acuerdo con la sanción a Nahuel

Liga BBVA MX Apertura 2023 Tigres UANL 3-0 Monterrey Nahuel Guzman and Robert Siboldi head coach of Tigres during the game Tigres UANL vs Monterrey, corresponding to Round 09 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 23, 2023.



Nahuel Guzman y Robert Siboldi Director Tecnico de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 23 de Septiembre de 2023. (Jose Macias/Jose Macias)