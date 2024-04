¿Vestidor roto? Henry Martín aclara polémica con Brian Rodríguez

El Clásico Capitalino que disputaron Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario, terminó con los ánimos bastante calientes, ya que en los minutos finales, Brian Rodríguez fue expulsado por una falta sobre César Chino Huerta.

Tras dicha jugada, Henry Martín tomó el liderazgo como capitán de las Águilas y le recriminó al uruguayo por su infantil tarjeta roja, algo que no terminó por gustarle al Rayito.

Incluso, ambos futbolistas protagonizaron una acalorada discusión en plena cancha, por lo que Igor Lichnovsky y otros jugadores azulcremas tuvieron que intervenir para que la situación no llegara a mayores.

Henry Martín aclara polémica

Al final del partido, la Bomba habló con los medios de comunicación para aclarar la polémica con el atacante charrúa, reconociendo que no fue el momento adecuado para llamarle la atención a su compañero, pero aseguró que está todo bien entre ellos, por lo que quedó en la calentura del momento.

“Fue una calentura del partido, estábamos buscando el empate y me enojé totalmente con su expulsión. Tal vez no era el momento de decirlo y agarrarlo así, pero fue lo que me nació”, mencionó.

En ese sentido, el ariete yucateco dejó en claro que ya habló con Brian Rodríguez, asegurando que el vestidor del América está completamente unido, por lo que pidió no generar especulaciones.

“Ya hablé con él, ya está todo tranquilo y no pasó a más. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien.e sentí con la responsabilidad de decir las cosas, pero no fue el momento. Ya pasó, todo está bien con Brian”, sentenció.

Es importante mencionar que América enfrentará el próximo martes al Pachuca en la semifinal de ida de la Copa de Campeones de Concacaf, duelo al que están obligados a sacar ventaja, ya que la vuelta se jugará en el Estadio Hidalgo.