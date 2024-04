“No lo soportan”: Carlos Hermosillo asegura que jóvenes de Chivas le tienen miedo a Chicharito

Javier Chicharito Hernández llegó a Chivas como fichaje bomba para el presente Clausura 2024, hecho que generó altas expectativas en la afición rojiblanca por la trayectoria que tuvo en Europa.

Sin embargo, el goleador mexicano no ha tenido el rendimiento que se esperaba, ya que solo ha marcado una anotación y se ha perdido juegos claves por lesión.

Pese a ello, el ariete azteca llegó al club tapatío para aportar su liderazgo y ser un ejemplo para las nuevas generaciones; sin embargo, Carlos Hermosillo lo ventiló al asegurar que su estadía ha resultado todo lo contrario.

Chicharito Hernández no tendría buena relación con los jóvenes de Chivas. (Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo)

¿Qué dijo Hermosillo?

Fue durante el programa La Última Palabra donde el Grandote de Cerro Azul aseguró que al máximo romperredes del Tri le hace falta humildad, pues reveló que una fuente cercana le informó que varios chavos no lo soportan e incluso, le tienen miedo.

“A mí me parece que el Chicharo... tiene unos movimientos extraordinarios en la cancha, es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me enteré que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”, mencionó.

Es importante mencionar que recientemente, surgió el rumor de que Javier Hernández habría roto el vestidor del Guadalajara por un supuesto conflicto con Víctor Guzmán.

Sin embargo, esta especulación terminó cuando el Chicharito comentó una publicación del Pocho asegurando que tienen una buena relación.