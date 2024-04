¿Suplirá a Xavi? Rafa Márquez rompe el silencio sobre su posible arribo al Barcelona

El nombre de Rafa Márquez ha sonado con mucha frecuencia en las últimas horas, ya que el exjugador mexicano se perfila para tomar las riendas del primer equipo del Barcelona ante la mala temporada de Xavi Hernández.

Y es que tras el fracaso en Champions League, el conjunto catalán sucumbió en el Clásico de España ante Real Madrid, sentenciando sus posibilidades de ser bicampeón de liga.

Por consecuencia, rumores apuntan a que el Káiser será el nuevo timonel del equipo e incluso, medios en España aseguran que pronto se hará el anuncio oficial.

En medio de dicho panorama, este 21 de abril el exzaguero tricolor rompió el silencio al ser cuestionado sobre esta posibilidad en una conferencia de prensa posterior al triunfo del Barcelona Atlétic ante Lugo.

¿Qué dijo Rafa Márquez?

El mexicano se mostró sereno ante este rumor y dejó en claro que busca aprovechar la oportunidad con el equipo filial para llegar a lo máximo con el Barcelona en algún momento, aunque no esclareció las especulaciones sobre su arribo al primer equipo.

“Es un aprendizaje importante, un proceso que estoy disfrutando al máximo, creo que teniendo resultados la idea es seguir intentando prepararme, entre más preparado, mejor estaré en un futuro”, mencionó.

🎙️El Barça Atlètic acaricia el Playoff de ascenso. Tras la victoria ante el CD Lugo, le he preguntado a Rafa Márquez por su crecimiento como entrenador en estas dos temporadas. ¿Se ve preparado para algo más?



El mexicano también manda un mensaje antes del Clásico. @JijantesFC pic.twitter.com/Kw6wC58N17 — Guillem Borràs Pérez (@Guillembp01) April 21, 2024

“Como lo he comentado antes, intento vivir en una burbuja y no me entero de mucho. Estoy enfocado en la recta final del torneo, nos estamos jugando algo muy importante. Estamos poniendo nuestra máxima atención en esto. De verdad que no sé que haya salido o hablado; sin embargo, estoy enfocado en tratar de terminar bien este torneo que para mí es un aprendizaje importante y una oportunidad importante también para ojalá llegar a lo máximo con este equipo”, sentenció.