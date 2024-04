“Siempre andas ching... no seas chillón”: Tuca Ferretti estalla contra Álvaro Morales

Los Pumas de la UNAM vencieron al América en el Clásico Capitalino que se disputó el pasado 20 de abril en el Estadio Olímpico Universitario.

Previo a este encuentro, Álvaro Morales había pedido a los felinos no presentarse a jugar, pues aseguró que las Águilas ganarían sin problemas.

Dichos comentarios, fueron recordados por Ricardo Ferretti, quien aprovechó para burlarse del panelista de ESPN durante una emisión del programa Futbol Picante.

¿Qué dijo Ferretti?

“Veo tus ojitos y los de los americanistas, te traigo unas gotitas para que no se les vean los ojos tan rojos de tanto llorar”, mencionó el Tuca.

Sin embargo, Álvaro Morales respondió de forma contundente y aseguró que Pumas ganó el partido por la ayuda arbitral de Fernando Guerrero.

“Ahora entiendo por qué Pumas tuvo el valor y el descaro de presentarse, porque iba a ir con Fernando Guerrero y yo no tomé en cuenta eso. Ustedes no derrotaron al América, ustedes que son una mentira histórica no tenían capacidad para ganarle. Al América lo derrota Fernando Guerrero”, afirmó.

Este comentario provocó la furia del extécnico brasileño, quien no se quedó callado y le pidió a su compañero aceptar la derrota y no ser chillón.

“No me alcanzó en la farmacia para una pomada para el ardor de piel. Él (Ávaro) tenía que comprar no sé cuántas miles para tanto americanista. Pumas jugó muy bien. No influyó el arbitraje, no seas chillón, acepta que perdieron. Tú siempre andas chingue y chingue que nosotros esto y el otro. Ahora acepta, dejar de ser chillón, ponte gotitas”, sentenció.