“Estoy desesperada”: Jugadora de León denuncia falta de apoyo tras balonazo que afectó su vista

Ana Campa es una futbolista de León Femenil que en el mes de septiembre de 2023 recibió por accidente un balonazo en el rostro durante un entrenamiento de su equipo, mismo que afectó severamente su visión.

Tras varios meses de aquel acontecimiento, la jugadora mexicoamericana rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para explicar los motivos por los que no ha jugado.

En primera instancia, Ana Campa denunció que no ha tenido el apoyo esperado del club del Bajío, pues aseguró que no se han preocupado por su bienestar.

“Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Como soy mexicoamericana y al no ser atendida en León, regrese a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención”, escribió en una carta publicada en su cuenta de Instagram.

No volverá a jugar futbol

En ese sentido, la jugadora de la fiera lamentó que por este accidente, los especialistas le han dicho que no podrá volver a jugar futbol. Además, denunció que en el IMSS no le han brindado la atención necesaria.

“Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol. Volví a México hace un mes e inicié los trámites en el IMSS para mi incapacidad, como lo dijo la directiva del club, pero nadie del personal me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer, ni tampoco me han preguntado cómo me siento o si necesito algo”, añadió.

“Esto es muy cansado mental y emocionalmente: en el IMSS llego antes de las seis de la mañana y me atienden pasadas las nueve. Parece que siempre me falta un papel, un trámite o algo para poder avanzar. A más de siete meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada, no he tomado terapias ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos, quiero regresar a mi casan con mi familia en Texas, pero parece que esto va para largo”, sentenció.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

León aclara la situación

Es importante mencionar que tras difundirse la noticia, León emitió un comunicado para aclarar esta situación, asegurando que en todo momento han acompañado a la jugadora.

“La lesión de Ana ha sido atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas, dándole seguimiento puntual con el IMSS. Toda las consultas y el historial clínico de este caso constan en las bitácoras de nuestro servicio médico. En cada una de las citas requeridas por el IMSS para valorar el estado clínico, diagnóstico y seguimiento médico-administrativo, ha estado presente personal del Club León acompañando a Ana”, informó la institución.