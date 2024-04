¡Ya tiene fecha de regreso! Andy Ruiz volverá al ring ante Jarrell Miller

💣💣💣💣💣



Lo que se viene el 3 de agosto en el estadio del LA Galaxy. Miércoles anuncian en NY.



-Terence Crawford vs Israil Madrimov

-Pitbull Cruz vs Rayo Valenzuela

-Andy Ruiz vs Jarrell Miller*

-Leo Santa Cruz vs Ábner Mares 3

A confirmarse*