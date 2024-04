“Cristiano no es un genio como Messi”: Fabio Capello

Posiblemente CR7 no estará muy contento con estas declaraciones

Las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se encuentran en su recta final, pero las comparaciones entre ellos se siguen realizando y el último en dar su opinión sobre quién es el mejor, fue el entrenador italiano Fabio Capello.

Para Capello la mayor diferencia entre el argentino y el portugués es que el primero “es un genio”, cualidad que no alcanza el Comandante pese a todos sus títulos y reconocimientos individuales.

“Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador, ganó títulos, balones de oro, pero como ya he dicho antes, no es genio como Messi”, declaró el estratega durante una conferencia de prensa en los Premios Laureus.

El exentrenador de clubes como Milan, Real Madrid y Juventus recalcó que siempre elegirá a Messi, además de que recordó a otro genio del futbol como lo era Ronaldo Nazario.

“Si me dices Cristiano o Messi, siempre diré Messi. Ronaldo es goleador, hace de todo, pero no es un genio. Hablando de genios, se me ha olvidado uno que también podría entrar: Ronaldo (Nazario)”, señaló.

🐐 Fabio Capello tiene clara su preferencia entre Messi o Cristiano y la remarca una palabra: "Genio"



El veterano estratega también recordó que trató de tener a Leo en uno de sus equipos. “Yo encontré a Messi en el Trofeo Joan Gamper y a los 20 o 25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard e inmediatamente le pedí que me lo prestara para esa temporada. Él ya era un genio”.

Por último, Fabio Capello se dio tiempo para hablar de Lamine Yamal, la última joya del Barcelona, al que alabó, pero indicó que no tiene lo necesario para igualar a Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Pelé. “Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio. Messi, Pelé y Maradona eran genios”, agregó el italiano.