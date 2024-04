“Sara jamás se ha enfrentado a alguien como yo, le voy a declarar la guerra”: Lupita Bautista

María Guadalupe Bautista Hernández es una boxeadora mexicana que nació el 19 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Aunque en un principio comenzó a practicar este deporte por hobby, con el paso del tiempo se convirtió en una pasión hasta el punto de llegar a convertirse en profesional y consagrarse campeona mundial por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, la pugilista azteca nos reveló cómo fueron sus inicios en esta disciplina, así como sus sensaciones de cara a su próximo combate contra la canadiense Sara Haghighat Joo, con quien expondrá por tercera ocasión su título mundial minimosca de la AMB el próximo 27 de abril en la ciudad de Toronto.

¿En qué momento comenzaste a practicar boxeo? ¿Quién te inculcó esta pasión?

Soy originaria de la Ciudad de México, de Iztapalapa. Como dirían, de Iztapalapa para el mundo. Este deporte inicia solo por hobby, por hacer algo como para bajar de peso. Llegué al gimnasio Colmenero, que está en Iztapalapa en Lomas de la Estancia y hasta el día de hoy, me sigo manteniendo en este gimnasio, con el señor entrenador Julio Colmenero. Recuerdo que ese día que entré al gimnasio lo primero que él me preguntó fue que si yo quería pelear y le dije que no, que jamás quería pelear, que yo solo quería practicar un deporte. Pero bueno, con el tiempo me fue gustando e hice amistades. Creo que eso fue un factor importante. Poco a poco me fue agradando y hasta que tomé la decisión de Julio, me hizo la invitación de poder ponerme los guantes, no me fue muy bien las primeras veces, pero aún así esto se convirtió en un reto hasta que fui practicándolo más. No era tan mala y Julio me invitó a ser profesional. Me veía cualidades y me dije bueno, acepté y es así como empezó esto. Comencé a entrenar desde los 17 años y hasta el día de hoy seguimos aquí en pie, creo yo que no lo hemos hecho tan mal porque ya hemos sido tres veces campeonas del mundo, un nacional, un Campeonato de la WBFed (Federación Internación del Boxeo), AMB y pues bueno, creo que vamos bien.

¿Cuál fue el momento clave en el que tú dijiste, quiero dedicarme al 100% a esto a nivel profesional? ¿En qué año fue y cómo lo decidiste?

Hice mi debut como profesional en 2011 y realmente, creo que eso fue un parteaguas importante porque cuando debuté fue contra Anahí Ortega. Hasta el momento de subirme al ring, no conocía a la chica, le pude ganar en el tercer round, la pude noquear. El réferi paró la pelea, entonces todos dijeron que era de muy buena augurio, que yo haya ganado mi primer pelea como profesional y por nocaut. Me decían que yo iba a ser campeona, si yo seguía así con ese paso, entonces sí, definitivamente, pues me motive después de ahí tuve otras peleas, otros combates; unas perdidas, otras ganadas. Hasta que me llegó una oportunidad por un título contra Ivet La Roca Zamora en mi quinta pelea como profesional. Perdí, pero fue una muy buena pelea, después me ofrecen otra oportunidad para pelear con Esmeralda Moreno. Ahí vuelvo a perder otra vez a 10 rounds, me vuelven a dar otra oportunidad y pues vuelvo a perder. Ese momento fue clave para mí, porque en otras historias cuando van enfiladas a la victoria es cuando comienzan a crecer, yo creo que la historia de Lupita Bautista es al revés. En el momento en el que comienza el declive empiezan las derrotas, es cuando los amigos más cercanos a mí me dicen que si ya no tengo éxito, si ya no le pongo pasión a esto, que mejor me retire porque a lo mejor me iban a lastimar porque es un deporte de mucho riesgo, en ese entonces yo no lo veía, pero mis amigos sí, mi instructor sí lo veía y me lo hizo saber. Entonces estando en mi casa tomo la decisión de realmente dedicarme al 100% en esto porque no me gustó que me dijeran que me retirara, no me agradó. Es ahí cuando tomo un segundo aire, me reinvento como peleadora y es así como comienza a surgir verdaderamente la historia de Lupita.

¿Ha resultado complicado para ti hacerte de un nombre en un deporte en el que dominan los hombres?

No sé si sea como por esa cuestión de género, definitivamente no lo sé, pero sí por lo menos, en mi historia, creo que el no haber tenido un récord tan positivo al principio afectó mi carrera. Sí me ha costado, ha sido un poco complicado el eliminar este tipo de cuestiones no negativas que están en el récord, pero bueno, cada pelea tratamos de sacar una mejor versión. Creo que ya me conoce el mundo del boxeo, las nuevas generaciones saben quién soy y tratamos de hacer historia. A mí me gustaría poder ser una inspiración para nuevas generaciones y lo que yo me equivoqué, ojalá las nuevas generaciones no se equivoquen, que vean mis errores para no hacerlos y poder brillar lo más rápido que se pueda.

¿Qué podemos esperar de Lupita Bautista en su próximo combate y cuáles son tus fortalezas respecto a tu contrincante?

Esto es como un juego de ajedrez, lo platicaba con mi coach que aquí va a ganar la estrategia. Creo que Sara viene con muchas ganas, quiere hacer historia, quiere ser una de las boxeadoras con muy poca trayectoria profesional y poder ganar un título, pero yo creo que sin caer en la soberbia, Sara jamás se ha enfrentado a una peleadora como yo, entonces yo tengo mucha fe en lo que estoy haciendo, confío mucho en mi condición física. Yo creo que eso va a ser un punto clave en esta pelea. Aparte siempre procuro ir de la mano con mi coach Julio Colmenero, que él es el que siempre me ha dado la llave para poder ganar.

¿Qué opinas de tu contrincante Sara? ¿Cuáles crees que sean sus fortalezas y debilidades?

Sara debe de ir muy motivada, pues vamos a ir a su casa. Soy campeona, pero al fin y al cabo retadora prácticamente, pero yo creo que eso tiene mucho a su favor. Afortunadamente solo ella y yo vamos a estar arriba y adentro del encordado y como decimos aquí en México, a ver de qué cuero salen más correas. Definitivamente yo le voy a declarar la guerra, aquí va a ganar la que esté mejor preparada, la que mentalmente y físicamente vaya mejor, quien obedezca su esquina. Esto es una cuestión de estrategias, quien pueda cambiar el rumbo de la pelea en el momento que sea, va a ganar.

¿Qué tanta confianza te genera llegar a este combate con 11 peleas invicta para mantener el título mundial?

No como tal confiada porque esto es boxeo y puede ir uno ganando y de un solo golpe puedes perder, esto es así. Definitivamente sí voy muy contenta, voy dispuesta a disfrutar mi pelea. Estoy haciéndolo cada día lo mejor que se pueda, tomando la mejor actitud. Es bonito ir como campeona, que te den tu lugar como campeona en otro país. la verdad voy muy muy gustosa. Creo que he tenido muy buenas rivales, alguna vez no he salido ganadora, eso fue un tiempo atrás, pero yo creo desde un momento para acá, he salido a las peleas tratando de imponerme y esta no va a ser la excepción. Sabemos que Sara, va a tener que tratar de hacer lo suyo, va a querer imponerse, pero creo que yo tengo el estilo, tengo la capacidad, tengo la esquina que se necesita para poder llevarnos y traernos ese triunfo a México.

¿Quién es Lupita fuera del ring? ¿Tienes otra otra ocupación además del boxeo?

No definitivamente desde que tomé la decisión, el boxeo es todo, 365 días del año 24 horas. Solo desayunamos, comemos y cenamos boxeo. Ahorita ya no me dedico a la abogacía, en un momento lo hice, trabajé en un buffet con una abogada, pero bueno, ahorita desde que me decidí a dedicarme al 100% es al boxeo solamente y aquí estamos con los peleadores de Julio, apoyando aquí al equipo de box Colmenero. Esa es prácticamente la distracción, termino de entrenar, vamos a a la casa a descansar y regresamos, A veces con la gente compartimos experiencias para que como lo decía hace rato, ojalá y ellos puedan llegar más rápido de lo que yo llegué. Esto es algo que ni en sueños lo imaginaba. Una de las frases de Lupita Bautista es ‘todo comenzó como un juego y hoy hoy es mi vida’, y así es, comenzó como un juego y se terminó convirtiendo hasta el día de hoy en mi vida.