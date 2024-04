Agreden a exjugador del Cruz Azul con una navaja en pleno juego

Pablo Ceppelini, exfutbolista del Cruz Azul, fue agredido este domingo con una navaja durante el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, de la jornada 18 del futbol colombiano.

El elemento de Atlético Nacional se preparaba para cobrar un tiro de esquina, en los últimos minutos del encuentro, cuando de repente fue impactado en la cabeza por un objeto.

La árbitra asistente se dio cuenta de lo sucedido y para fortuna de Ceppelini, el objeto lo golpeó con el mango y no con la navaja, porque pudo resultar en algo más grave.

#TERRIBLE. Durante el encuentro entre Nacional y DIM de este 21ABR, hincha del Medellín arrojó una navaja que impactó en la cabeza de Pablo Ceppelini. Afortunada/ el objeto cortopunzante le pegó con el mango y no con el filo al jugador del Nacional. pic.twitter.com/oe8rvXwJuv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 22, 2024

El centrocampista fue atendido por los servicios médicos, pero el juez central no suspendió el partido, el cual terminó igualado a dos tantos en el Estadio Atanasio Girardot.

“Sabemos que el árbitro (Wilmar) Roldán es de mucha jerarquía, pensamos que iba a suspender el partido, que se iban a tomar medidas. Estoy con un chichón, hinchado, me duele un poco, un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o me dieran puntos, pero tranquilo, son cosas del futbol”, declaró Pablo Ceppelini a Caracol Radio.

❌🗣️“En el camerino me dijeron que me habían tirado una navaja”



✅Así lo contó Pablo Cepellini para @RadioMunera luego del partido ante el Deportivo Independiente Medellín



📻#ElVBarCaracol por @CaracolRadio pic.twitter.com/uwD9xgGIC2 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 22, 2024

Los equipos no están teniendo un buen torneo. Independiente Medellín marcha en la novena posición con 26 unidades, mientras que Atlético Nacional es decimotercero con 21 unidades.