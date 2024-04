Ryan García gana una millonada al apostar por su triunfo sobre Haney

King Ryan le pagó 1.5 mdd a Haney por no dar el peso (Al Bello/Getty Images)

Ryan García se impuso el pasado sábado sobre Devin Haney y aunque no se pudo quedar con el cinturón del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el boxeador estadounidense no terminó con las manos vacías.

Reportes de la prensa señalaron que el originario de Los Alamitos, California, apostó algunos millones de dólares a su favor, lo cual le redituó en una jugosa ganancia, además de la bolsa que obtuvo por el combate en el Barclays Center de Nueva York.

De acuerdo con Boxing Kingdom (@Boxing Kingdom14 en Twitter) García apostó dos millones de dólares, con los que terminó ganando 12 millones, lo cual confirmó en Instagram el mismo pugilista de ascendencia mexicana.

“Si apuestas, APUESTA EN TI MISMO. encima de lo que hicimos. COMIENDO BUENO. Cerca de 50 millones (probablemente más) en una noche no está mal. Dejaré que Dios me guíe sobre cómo usar este dinero. Amén”, indicó en la publicación.

¿Por qué García no es campeón?

Ryan García se enfrentó con su compatriota Devin Haney por el título de peso superligero del CMB; sin embargo, antes del combate se presentó un inconveniente que provocó que el cinturón ya no estuviera en juego.

En el pesaje previo a la pelea, García superó el peso de las 140 libras o 63.5 kilogramos, y aunque llegó a un acuerdo con Haney para enfrentarse, se descartó el campeonato del CMB.

Ryan terminó pagándole 500 mil dólares a su rival por cada libra extra, por lo que en total lo recompensó con 1.5 millones. Pese a esto García derribó a Haney en tres rounds y se llevó la victoria por decisión mayoritaria 112-112, 114-110 y 115-109.